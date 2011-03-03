Multa de más de 51 millones de euros a siete empresas de peluquería profesional y a la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética
Competencia afirma que las firmas se reunían cada seis meses e intercambiaban información sensible que les permitía conocer las estrategias futuras de sus competidores.
FACUA.org
España-03/03/2011
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La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha impuesto multas por más de 51 millones de euros a siete empresas fabricantes de productos de peluquería profesional y a la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa) por instrumentar y mantener un c