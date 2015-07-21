Multa de seis millones a Telefónica y de 300.000 euros a Yoigo por sus acuerdos para compartir redes
La CNMC abrió en noviembre de 2013 un expediente sancionador a las compañías al considerar que estas prácticas vulneraban la Ley de la Competencia.
FACUA.org
España-21/07/2015
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Telefónica es la primera compañía por cuota de mercado en móvil, mientras que Yoigo es la cuarta. | Imagen: Adrian (CC BY-NC 2.0) / FACUA.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de seis millones de euros a Telefónica y de 300.000 euros a Yoigo por los acuerdos firmados entre ambas compañías para compartir redes en agosto de 2013, según han informado a