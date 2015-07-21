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Multa de seis millones a Telefónica y de 300.000 euros a Yoigo por sus acuerdos para compartir redes

La CNMC abrió en noviembre de 2013 un expediente sancionador a las compañías al considerar que estas prácticas vulneraban la Ley de la Competencia.

FACUA.org
España-21/07/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de seis millones de euros a Telefónica y de 300.000 euros a Yoigo por los acuerdos firmados entre ambas compañías para compartir redes en agosto de 2013, según han informado a

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