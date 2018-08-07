Multados seis turistas con 600 euros por realizar 'balconing' en Calvià (Mallorca)
El ayuntamiento de esta localidad ha comunicado en una nota que la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia contempla este tipo de sanciones para quienes saltan o intentan saltar desde una gran altura voluntariamente.
Europa Press
Baleares-07/08/2018
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La Policía Local de Calvià ha interpuesto seis sanciones a turistas que han realizado balconing o prácticas similares entre los meses de junio y agosto, una práctica que está considerada como muy grave por la normativa municipal y conlleva una multa de