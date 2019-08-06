Multan a Mediaset con 278.000 euros por emplazamiento de producto en 'Viva la Vida' y 'First Dates'
La CNMC ha constatado que en ambos programas de televisión, de Telecinco y Cuatro respectivamente, se ha vulnerado el artículo 17.2 y 3 de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA)
FACUA.org
España-06/08/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: Mediaset.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Mediaset España Comunicación SA con 277.890 euros por incumplimiento de lo establecido para el emplazamiento de producto en los programas de televisión Viva la Vida, de Telecinco, y <