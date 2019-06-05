Multan a un cine de Badajoz denunciado por FACUA por no permitir la entrada con comida y bebida
El Instituto de Consumo de Extremadura impone a Multicines España una sanción de 3.005 euros por infracción grave de la normativa de defensa del consumidor. Es la primera multa que trasciende por estos hechos.
FACUA.org
España-05/06/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha logrado la primera multa que trasciende en los últimos años contra un cine por no permitir a los usuarios la entrada con comida y bebida del exterior para que tengan que comprarla dentro el establecimiento. Se trata de un cine de la localidad p