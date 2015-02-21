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Multan con 60.000 euros a una persona que celebró en Twitter la muerte del ultra del Dépor

La ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte califica de "muy graves" las declaraciones amenazantes.

FACUA.org / Agencias
España-21/02/2015
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La Secretaría de Estado de Seguridad ha multado con 60.001 euros y cinco años de prohibición de acceso a recintos deportivos a un aficionado al fútbol que publicó en Twitter un mensaje «ofensivo y amenazante», a raíz de la m

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