Nace el nuevo FACUA.org, el digital sobre la actualidad del Consumo y la defensa de los consumidores
Orientado a fomentar la acción de los consumidores contra los abusos, cuenta con un completo servicio de asesoramiento sobre sus derechos.
FACUA.org
España-03/12/2007
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FACUA-Consumidores en Acción lanza hoy el nuevo FACUA.org, que se presenta como el digital independiente y progresista sobre la actualidad del Consumo y la defensa de los consumidores.
Junto a la información de actualidad a nivel nacional e internacional, este proyect