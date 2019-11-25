Naturgy facturó a un usuario más de 2.000 euros de gas de una vivienda que estaba vacía
La eléctrica siguió enviando facturas al afectado pese a que había abandonado el domicilio meses antes y cancelado el contrato. FACUA Castilla-La Mancha reclamó la anulación de los cargos.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-25/11/2019
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Tras la acción de FACUA Castilla-La Mancha, Naturgy ha anulado a un usuario una factura de más de 2.000 euros de una vivienda que se encontraba vacía. El afectado, que se encontraba de alquiler, había abandonado el domicilio meses antes de dicha facturación y da