No es obligatorio adquirir material complementario de las editoriales en los centros que tengan implantada la gratuidad de libros de texto
FACUA Andalucía critica que ni la Consejería de Educación ni la mayoría de los centros educativos informan de la voluntariedad de su adquisición ni de las opciones en caso de no adquirir el material curricular recomendado.
FACUA.org
Andalucía-19/09/2011
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FACUA Andalucía recuerda que no es obligatorio adquirir material curricular de las editoriales en los colegios andaluces que tienen implantada la gratuidad de libros de texto.
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