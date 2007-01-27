Noruega podría llevar a Apple a juicio si no introduce cambios en iTunes
Organizaciones de defensa de los consumidores afirman que es injusto que las canciones compradas en la tienda on line de Apple sólo puedan escucharse en reproductores de esa compañía informática.
FACUA.org
Europa-27/01/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Las autoridades noruegas han dado un paso más en su enfrentamiento con la tienda de música on line iTunes, a la que exigen un sistema de protección contra la piratería que no impida que las canciones que vende puedan reproducirse en dispositivos de sus competido