Nueva alerta alimentaria por Listeria: carne mechada de la marca Sabores de Paterna
FACUA reclama a la Junta de Andalucía y a la Aesan que publiquen de inmediato toda la información al detalle.
FACUA.org
Andalucía-06/09/2019
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Imagen: Sabores de Paterna.
La Junta de Andalucía ha anunciado una nueva alerta alimentaria por Listeria, en este caso en la carne mechada de la marca Sabores de Paterna. Se trata de una sociedad cooperativa ubicada en la provincia de Cádiz.
En este sentido, FACUA-Consumidores en Acción