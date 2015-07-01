Nueva multa de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía a Radio Taxi Córdoba
El organismo señala que la asociación cordobesa no suministró "de forma intencionada" información requerida en un expediente sancionador, "dificultando" así "el ejercicio de sus funciones".
FACUA.org
Córdoba-01/07/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Agencia de la Competencia de Andalucía ha impuesto a Radio Taxi de Córdoba (Auttacor) una multa de 2.157,6 euros por «no haber suministrado de forma completa la información requerida en el expediente sancionador ES-03/2012». El organismo añade que Auttacor