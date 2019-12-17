Nueva Orleans declara el estado de emergencia debido a un ciberataque
Tras intentos de 'phishing' y actividades sospechosas en la red de la ciudad, están investigando el alcance del ataque, aunque se cree que la información de los funcionarios no se ha visto afectada.
Europa Press
América-17/12/2019
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LaToya Cantrell, alcaldesa de Nueva Orleans, en el estado norteamericano de Luisiana, ha declarado el estado de emergencia después de que la ciudad sufriera un ciberataque.
Este viernes se detectaron alrededor de las 5.00 (hora local) intentos de phishing y