Nuestras accionesEl 65% de los encuestados por FACUA asegura haber detectado falseos en los descuentos

Nueve de cada diez consumidores creen que las autoridades no les protegen frente a los fraudes en rebajas

Siete de cada diez critican los bajos porcentajes de descuento de los productos en los comercios que anuncian rebajas de hasta el 50 o el 60%.

FACUA.org
España-07/01/2015
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El 65% de los encuestados por FACUA-Consumidores en Acción asegura haber detectado fraudes en las rebajas para inflar engañosamente los descuentos mediante el falseo de las etiquetas con los supuestos precios que tenían originalmente los productos. Asimismo,  nueve de ca

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