Nueve personas reciben la insignia de plata de FACUA por su contribución a la protección de los consumidores
El acto ha tenido lugar en una Jornada celebrada por FACUA para conmemorar el 20 Aniversario del inicio de su proyecto independiente, democrático y progresista de defensa de los derechos de los consumidores.
FACUA.org
Andalucía-14/03/2001
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Nueve personas del empresariado y las Administraciones públicas han recibido hoy la insignia de plata de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) por su contribución a la protección de los consumidores en las dos décad