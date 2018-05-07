Nuevo expediente sancionador contra 51 entidades de gestión de residuos por restringir la competencia
En enero de 2015 la CNMC les abrió una investigación por la comisión de una infracción única y continuada, pero la Audiencia Nacional estimó los recursos presentados por las empresas y asociaciones implicadas.
FACUA.org
España-07/05/2018
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha vuelto a incoar expediente sancionador a 51 empresas del sector de la gestión de residuos y el saneamiento urbano por posibles prácticas restrictivas de la competencia. De esta manera, atiende al criterio manifes