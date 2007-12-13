Opera denuncia a Microsoft por dificultar la competencia
La compañía noruega ha denunciado a la compañía de Bill Gates ante la Comisión Europea para que desvincule de Windows el navegador Explorer.
FACUA.org
Europa-13/12/2007
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La empresa informática noruega Opera ha presentando una denuncia contra Microsoft ante la Comisión Europea en la que argumenta que el gigante informático está abusando de su posición dominante al incluir su navegador Internet Explorer en el sistema operativo Win