Orange también cobrará 15 céntimos por el inicio de cada conversación y subirá sus tarifas entre un 8 y un 20%
FACUA considera que la subida del coste de establecimiento de llamada puede vulnerar la nueva Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios.
FACUA.org
España-29/01/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha realizado un análisis sobre las tarifas que Orange aplicará a partir del 28 de febrero por el que ha detectado importantes subidas, de entre el 8 y el 20%, en los precios nominales por tiempo.
Además, al