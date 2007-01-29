Nuestras accionesEl fin del redondeo

Orange también cobrará 15 céntimos por el inicio de cada conversación y subirá sus tarifas entre un 8 y un 20%

FACUA considera que la subida del coste de establecimiento de llamada puede vulnerar la nueva Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios.

FACUA.org
España-29/01/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha realizado un análisis sobre las tarifas que Orange aplicará a partir del 28 de febrero por el que ha detectado importantes subidas, de entre el 8 y el 20%, en los precios nominales por tiempo.

Además, al

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