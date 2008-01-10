Orange, tercer operador móvil multado por la Comunidad de Madrid por el redondeo al alza
Las tres grandes compañías fueron denunciadas por FACUA en noviembre de 2003 ante el Gobierno madrileño y varios organismos del Ejecutivo central.
FACUA.org
Madrid-10/01/2008
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El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy imponer a Orange una sanción económica de 960.319 euros por practicar el redondeo al alza de precios durante el año 2005, lo que supone una «infracción muy grave» de la Ley de Protección de los Consumidores autonómica. La mul