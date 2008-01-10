Nuestras accionesTras Vodafone y Movistar

Orange, tercer operador móvil multado por la Comunidad de Madrid por el redondeo al alza

Las tres grandes compañías fueron denunciadas por FACUA en noviembre de 2003 ante el Gobierno madrileño y varios organismos del Ejecutivo central.

FACUA.org
Madrid-10/01/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy imponer a Orange una sanción económica de 960.319 euros por practicar el redondeo al alza de precios durante el año 2005, lo que supone una «infracción muy grave» de la Ley de Protección de los Consumidores autonómica. La mul

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos