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Ordenada la retirada del mercado de un tren de juguete por riesgo de estrangulamiento y asfixia

FACUA critica que el Ministerio de Sanidad y Consumo no informe directamente a los consumidores de los productos peligrosos que deben retirarse.

FACUA.org
Europa-09/12/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) informa de la orden de retirada del mercado de un tren de juguete por riesgo de estrangulamiento y asfixia. El juguete se denomina Tia de Li y está fabricado en China.

En el último informe semanal (semana 49 de 20

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