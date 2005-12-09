Ordenada la retirada del mercado de un tren de juguete por riesgo de estrangulamiento y asfixia
FACUA critica que el Ministerio de Sanidad y Consumo no informe directamente a los consumidores de los productos peligrosos que deben retirarse.
FACUA.org
Europa-09/12/2005
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) informa de la orden de retirada del mercado de un tren de juguete por riesgo de estrangulamiento y asfixia. El juguete se denomina Tia de Li y está fabricado en China.
En el último informe semanal (semana 49 de 20