Organizaciones ciudadanas de Málaga llaman a la movilización contra el tarifazo del agua #tarifazoMálaga
FACUA Málaga, CCOO, UGT, las federaciones vecinales Unidad y Solidaridad, Yayoflautas y el Consejo del Mayor, junto a los partidos de la oposición PSOE e IU, llaman a los malagueños a acudir al Pleno municipal del 30 de enero.
FACUA.org
Málaga-24/01/2014
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Organizaciones ciudadanas de Málaga llaman a la movilización social contra el tarifazo del agua. FACUA Málaga, las uniones provinciales de los sindicatos CCOO y UGT, las federaciones de asociaciones de vecinos Unidad y Solidaridad, Yayoflautas y el Consejo del Mayor, junto a