Organizaciones de la sociedad civil piden una ley de cambio climático y un Pacto de Estado por la Energía
Reclaman la modificación de la legislación de autoconsumo a fin de equipararla a la de otros países de Europa.
FACUA.org
España-17/01/2017
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