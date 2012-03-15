Organizaciones sociales andaluzas lanzan un manifiesto con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores
Reivindican que las políticas públicas no le hagan el juego a los especuladores y se centren en proteger a los más débiles, la ciudadanía en su condición de consumidora y usuaria.
FACUA.org
Andalucía-15/03/2012
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Las organizaciones firmantes del manifiesto Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, entre las que se encuentran los sindicatos mayoritarios CCOO de Andalucía y UGT Andalucía, las federaciones de consumidores andaluzas Al-Andalus, UCA-UCE y FACUA Andaluc&iacu