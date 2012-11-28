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Organizaciones sociales andaluzas muestran su apoyo a la cámara de La Sexta detenida mientras ejercía su profesión

'Compromiso Social por el Progreso de Andalucía' exige la retirada inmediata de los cargos que se le imputan.

FACUA.org
Andalucía-28/11/2012
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Las organizaciones sociales integradas en la plataforma Compromiso Social por el Progreso de Andalucía muestran su apoyo a la operadora de cámara de La Sexta, Ana García, detenida cuando desempeñaba su labor profesional, y exigen la retirada i

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