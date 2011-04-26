Organizaciones sociales andaluzas presentan el manifiesto 'Compromiso social para el progreso'
Las asociaciones y sindicatos firmantes, entre las que se encuentra FACUA Andalucía, han apostado por la acción conjunta frente a los recortes de derechos y los ataques contra el Estado Social.
FACUA.org
Andalucía-26/04/2011
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Organizaciones sociales andaluzas, entre las que se encuentra FACUA Andalucía, han celebrado este martes un encuentro para presentar el manifiesto Compromiso social para el progreso.
Las asociaciones y sindicatos firmantes han expresado y ratificado su apuesta por la acci&o