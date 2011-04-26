Nuestras acciones

Organizaciones sociales andaluzas presentan el manifiesto 'Compromiso social para el progreso'

Las asociaciones y sindicatos firmantes, entre las que se encuentra FACUA Andalucía, han apostado por la acción conjunta frente a los recortes de derechos y los ataques contra el Estado Social.

FACUA.org
Andalucía-26/04/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Organizaciones sociales andaluzas, entre las que se encuentra FACUA Andalucía, han celebrado este martes un encuentro para presentar el manifiesto Compromiso social para el progreso.

Las asociaciones y sindicatos firmantes han expresado y ratificado su apuesta por la acci&o

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos