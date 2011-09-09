Organizaciones sociales andaluzas refuerzan su compromiso en defensa de las conquistas del Estado del Bienestar
Las veintidós entidades firmantes del manifiesto 'Compromiso social para el progreso' reivindican una reforma del sistema financiero, una democracia más participativa y la protección de los derechos sociales.
FACUA.org
Andalucía-09/09/2011
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