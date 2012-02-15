Organizaciones sociales andaluzas se suman a las movilizaciones contra la reforma laboral
Este acuerdo ha sido alcanzado durante la celebración de la Comisión Permanente de las entidades firmantes del manifiesto Compromiso Social para el Progreso.
FACUA.org
Andalucía-15/02/2012
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Organizaciones sociales andaluzas, entre las que se encuentra FACUA Andalucía, han decidido apoyar las movilizaciones convocadas en las ocho capitales andaluzas para el próximo domingo 19 de febrero en contra de la reforma laboral recientemente aprobada