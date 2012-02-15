Nuestras acciones

Organizaciones sociales andaluzas se suman a las movilizaciones contra la reforma laboral

Este acuerdo ha sido alcanzado durante la celebración de la Comisión Permanente de las entidades firmantes del manifiesto Compromiso Social para el Progreso.

FACUA.org
Andalucía-15/02/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Organizaciones sociales andaluzas, entre las que se encuentra FACUA Andalucía, han decidido apoyar las movilizaciones convocadas en las ocho capitales andaluzas para el próximo domingo 19 de febrero en contra de la reforma laboral recientemente aprobada

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos