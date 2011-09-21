Organizaciones sociales de Sevilla ratifican su rechazo al recorte de los derechos laborales y sociales
La plataforma 'Compromiso social para el progreso' se presentará a la sociedad sevillana en un acto que tendrá lugar el próximo 5 de octubre en la Plaza Nueva.
FACUA.org
Sevilla-21/09/2011
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Las organizaciones sociales sevillanas que componen la plataforma Compromiso social para el progreso, entre las que se encuentra FACUA Sevilla, se han reunido este miércoles para perfilar las actuaciones que la plataforma va a llevar a cabo en los próximos meses.
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