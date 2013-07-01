Organizaciones sociales entregan su Manifiesto de participación al vicepresidente de la Junta
La Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía reivindica con este texto el derecho a la participación social y democrática de la ciudadanía y sus organizaciones representativas.
FACUA.org
Andalucía-01/07/2013
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Las veinticinco organizaciones que componen la Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, de la que forma parte FACUA Andalucía, han entregado hoy el Manifiesto en defensa de la participación (ver texto completo aquí) al vicepresidente de la Junta de A