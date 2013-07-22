Organizaciones sociales rechazan la reforma local por atentar contra la esencia del municipalismo
Compromiso Social para el Progreso de Andalucía ve en este cambio un nuevo retroceso en derechos sociales y en canales de participación y control de la ciudadanía.
FACUA.org
Andalucía-22/07/2013
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