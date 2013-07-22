Nuestras accionesEste viernes el Gobierno quiere aprobar la ley

Organizaciones sociales rechazan la reforma local por atentar contra la esencia del municipalismo

Compromiso Social para el Progreso de Andalucía ve en este cambio un nuevo retroceso en derechos sociales y en canales de participación y control de la ciudadanía.

FACUA.org
Andalucía-22/07/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía, de la que forma parte FACUA Andalucía, muestra su rechazo a la reforma de la administración local que quiere llevar a cabo el Gobierno bajo la Ley de racionalización y sostenibilidad y llama a la ciudadan&i

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos