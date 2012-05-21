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Organizaciones sociales sevillanas apoyan la Huelga de la Educación

Compromiso Social para el Progreso de Sevilla entiende que los recortes que se van a llevar a cabo van en detrimento de la calidad de la enseñanza y suponen una vuelta atrás en las conquistas de una educación igualitaria.

FACUA.org
Sevilla-21/05/2012
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Las organizaciones sociales que forman parte del Compromiso Social para el Progreso de Sevilla manifiestan su apoyo a la convocatoria de huelga del sector de la Educación, que a nivel nacional tendrá lugar el próximo día 22 de mayo.

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