Organizaciones sociales sevillanas apoyan la movilización contra los recortes sociales
'Compromiso Social para el Progreso de Sevilla' muestra su rechazo a las políticas de austeridad y ajustes presupuestarios que están llevando a cabo las instituciones y gobiernos europeos.
FACUA.org
Sevilla-29/02/2012
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Las organizaciones sociales que forman parte del Compromiso Social para el Progreso de Sevilla han mostrado su apoyo a la movilización convocada para este 29 de febrero en Sevilla y en todos los países europeos, con objeto de mostrar su re