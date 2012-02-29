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Organizaciones sociales sevillanas apoyan la movilización contra los recortes sociales

'Compromiso Social para el Progreso de Sevilla' muestra su rechazo a las políticas de austeridad y ajustes presupuestarios que están llevando a cabo las instituciones y gobiernos europeos.

FACUA.org
Sevilla-29/02/2012
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Las organizaciones sociales que forman parte del Compromiso Social para el Progreso de Sevilla han mostrado su apoyo a la movilización convocada para este 29 de febrero en Sevilla y en todos los países europeos, con objeto de mostrar su re

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