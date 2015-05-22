Organizaciones sociales y sindicatos entregan en Almería las firmas por una renta básica de inclusión
Esta acción, en la que ha participado FACUA Almería, se suma a la realizada en las distintas provincias andaluzas con el objetivo de alcanzar los 40.000 respaldos que requiere la administración para comenzar el trámite de discusión parlamentaria.
FACUA.org
Almería-22/05/2015
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FACUA Almería junto a organizaciones sociales y sindicatos han entregado en la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística este mayo las firmas de ciudadanos que respaldan la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para conseguir una re