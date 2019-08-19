Nuestras acciones

Otra embarazada que consumió la carne mechada con Listeria sufrió un aborto en Sevilla el 2 de agosto

La afectada se ha unido a FACUA para reclamar responsabilidades a la empresa.

FACUA.org
Andalucía-19/08/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Otra embarazada que consumió la carne mechada contaminada con Listeria monocytogenes de la marcha La Mechá sufrió un aborto en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla el pasado 2 de agosto, en su 18 semana de gestación. La afectada, que reside en la loc

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos