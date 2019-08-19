Otra embarazada que consumió la carne mechada con Listeria sufrió un aborto en Sevilla el 2 de agosto
La afectada se ha unido a FACUA para reclamar responsabilidades a la empresa.
FACUA.org
Andalucía-19/08/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Otra embarazada que consumió la carne mechada contaminada con Listeria monocytogenes de la marcha La Mechá sufrió un aborto en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla el pasado 2 de agosto, en su 18 semana de gestación. La afectada, que reside en la loc