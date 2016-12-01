Pagar una factura en metálico superior a 1.000 euros será ilegal desde el próximo 1 de enero
Las empresas deberán remitir electrónicamente en cuatro días los detalles de sus operaciones, que anotarán en sus libros de registro del IVA: tipo de factura, identificación fiscal, objeto y destinatario.
Europa Press
España-01/12/2016
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El Gobierno va a limitar a 1.000 euros el pago en efectivo desde los 2.500 euros actuales para atajar la economía sumergida y el dinero negro, según han confirmado fuentes del Gobierno, al tiempo que obligará a las grandes empresas a enviar las facturas del IVA en tiemp