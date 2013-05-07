Panini retira el último número de 'Asombroso Spider-Man' por un error de impresión

Los compradores de la colección Asombroso Spiderman se han encontrado con un error en el número 79, que se puso a la venta el 3 de mayo. El último capítulo del cómic tiene algunas páginas desordenadas, por lo que la editorial Panini Cómics España lo está retirando de la circulación para volverlo a lanzar corregido. «Vamos a proceder a la retirada de la circulación de El Asombroso Spiderman 79, el cómic mensual del Hombre Araña que se puso a la venta la pasada semana, puesto que hemos comprobado que se ha producido un error en el montaje del mismo, y algunas páginas se han impreso desordenadas», ha informado la editorial que tiene los derechos de los cómics

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