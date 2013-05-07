El 79 de la colección mensual
Panini retira el último número de 'Asombroso Spider-Man' por un error de impresión
FACUA recuerda que los afectados pueden acudir al establecimiento para solicitar el cambio, aunque previsiblemente muchos coleccionistas preferirán no hacerlo.
FACUA.org
España-07/05/2013
Panini Cómics ha modificado el color del logo en la edición corregida (a la derecha), para que los lectores puedan diferenciarla de la impresa con páginas desordenadas.
Los compradores de la colección Asombroso Spiderman se han encontrado con un error en el número 79, que se puso a la venta el 3 de mayo. El último capítulo del cómic tiene algunas páginas desordenadas, por lo que la editorial Panini Cómics España lo está retirando de la circulación para volverlo a lanzar corregido.
«Vamos a proceder a la retirada de la circulación de El Asombroso Spiderman 79, el cómic mensual del Hombre Araña que se puso a la venta la pasada semana, puesto que hemos comprobado que se ha producido un error en el montaje del mismo, y algunas páginas se han impreso desordenadas», ha informado la editorial que tiene los derechos de los cómics
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