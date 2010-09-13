Pasajeros que fueron reubicados por la cancelación de un crucero Pullmantur sufren una nueva avería en el buque de sustitución
FACUA ha solicitado a la compañía información sobre las medidas que se van a llevar a cabo para garantizar los derechos de los consumidores.
FACUA.org
España-13/09/2010
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la empresa naviera Pullmantur para requerir información sobre las medidas que va a llevar a cabo para garantizar los derechos de los consumidores tras conocer los nuevos incidentes provocados en el buque Atlantic Star, ya que en tan s&oa