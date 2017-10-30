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Pedraz finaliza la instrucción del caso Ausbanc y Manos Limpias con catorce imputados

Por su participación en presuntos delitos de estafa, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude en las subvenciones y pertenencia a organización criminal.

FACUA.org
España-30/10/2017
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El juez Santiago Pedraz ha dictado este lunes 30 de octubre el auto por el que finaliza la instrucción del caso Ausbanc y Manos Limpias. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha decretado el inicio de las actuaciones

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