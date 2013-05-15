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Pide a una operadora que dejen de amenazarlo y se animen ya a llevarlo a juicio #yonosoymoroso

Llevan seis años molestándolo por una supuesta deuda con Vodafone. Rubén Sánchez ha grabado una de las conversaciones más surrealistas que ha mantenido con un operador.

FACUA.org
España-15/05/2013
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«Esto es un bucle infinito. Yo les digo que no pago, ustedes me amenazan con llevarme a los tribunales, nunca me llevan y me siguen llamando para que tenga miedo a que me lleven a los tribunales…».

Llevan seis años amenazándolo: si no paga una supuesta deuda

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