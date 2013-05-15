Pide a una operadora que dejen de amenazarlo y se animen ya a llevarlo a juicio #yonosoymoroso
Llevan seis años molestándolo por una supuesta deuda con Vodafone. Rubén Sánchez ha grabado una de las conversaciones más surrealistas que ha mantenido con un operador.
FACUA.org
España-15/05/2013
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Rubén Sánchez muestra al comienzo del vídeo la línea desde la que lo llaman reiteradamente para reclamarle el pago de una supuesta deuda con Vodafone.
«Esto es un bucle infinito. Yo les digo que no pago, ustedes me amenazan con llevarme a los tribunales, nunca me llevan y me siguen llamando para que tenga miedo a que me lleven a los tribunales…».
Llevan seis años amenazándolo: si no paga una supuesta deuda