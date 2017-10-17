Pineda deberá llenar las calles de carteles con su cuarta sentencia por difamar a FACUA y sus dirigentes
Otra condena pionera por intromisión en el derecho al honor. El jefe de Ausbanc contrató los soportes del mobiliario urbano para desplegar sus calumnias y deberá hacerlo de nuevo para publicar el fallo.
FACUA.org
España-17/10/2017
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El jefe de Ausbanc, Luis Pineda, tendrá que llenar de carteles las calles de Sevilla y Málaga con el fallo de su cuarta sentencia por difamar a FACUA-Consumidores en Acción y sus dirigentes.
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