Nuestras accionesTambién debe tuitear el fallo e indemnizar a la asociación con 16.000 euros

Pineda deberá llenar las calles de carteles con su cuarta sentencia por difamar a FACUA y sus dirigentes

Otra condena pionera por intromisión en el derecho al honor. El jefe de Ausbanc contrató los soportes del mobiliario urbano para desplegar sus calumnias y deberá hacerlo de nuevo para publicar el fallo.

FACUA.org
España-17/10/2017
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El jefe de Ausbanc, Luis Pineda, tendrá que llenar de carteles las calles de Sevilla y Málaga con el fallo de su cuarta sentencia por difamar a FACUA-Consumidores en Acción y sus dirigentes.

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