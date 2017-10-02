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Pineda vuelve a decir que olvidó la contraseña para no tuitear otra condena por difamar a Rubén Sánchez

El abogado del portavoz de FACUA solicitará al juez una imputación por desobediencia grave a la autoridad y multas de 600 euros diarios. La misma petición tras la que Pineda tuiteó 30 días su primera condena.

FACUA.org
España-02/10/2017
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Luis Pineda asegura que ha vuelto a olvidar la contraseña de su cuenta de Twitter. El jefe de Ausbanc ha comunicado al director de la prisión de Estremera que no puede tuitear su segunda condena por difamar al portavoz de FACUA-Consumidores en Acción,

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