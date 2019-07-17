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Pirata Rock Gandía: Nueva denuncia a un festival por prohibir el acceso con comida y bebida

Se trata del 26º evento de estas características denunciado por FACUA en 2019 debido a este motivo.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-17/07/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Black Lotus SL, la promotora del Pirata Rock Gandía, ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana por prohibir el acceso a las instalaciones del evento con alimentos o bebida adquiridos en el exterio

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