Pirata Rock Gandía: Nueva denuncia a un festival por prohibir el acceso con comida y bebida
Se trata del 26º evento de estas características denunciado por FACUA en 2019 debido a este motivo.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-17/07/2019
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