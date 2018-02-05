Podemos Andalucía reclama a la Junta que deje de tapar las irregularidades de UCA-UCE
Afirma que el "PSOE-A parece habituado a la corrupción" al solicitar "una comparecencia de UCA en el Parlamento en plena tormenta de acusaciones gravísimas". Es la segunda formación que pide medidas tras IU.
FACUA.org
Andalucía-05/02/2018
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La consejera de Salud, Marina Álvarez, y el presidente de UCA-UCE, Juan Moreno Rodríguez.
Podemos Andalucía reclama a la consejera de Salud, Marina Álvarez, que deje de tapar las «numerosas irregularidades que están saliendo a la luz en la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) y proceda a expulsarla del registro de asociac