Nuestras accionesPráctica ilegal

Popular devuelve a un socio de FACUA Málaga más de 21.000 euros de una cláusula suelo que ni siquiera existía

La entidad le aplicó, durante más de quince años, un 4,5% de esta cláusula abusiva aunque no estaba recogida en el contrato firmado.

FACUA.org
Málaga-20/02/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Málaga ha conseguido que el Banco Popular devuelva 21.774 euros a un socio por una cláusula suelo que ni siquiera existía en el contrato del préstamo hipotecario.

El socio de FACUA Málaga J.G.P. formalizó en el año 200

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos