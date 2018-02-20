Popular devuelve a un socio de FACUA Málaga más de 21.000 euros de una cláusula suelo que ni siquiera existía
La entidad le aplicó, durante más de quince años, un 4,5% de esta cláusula abusiva aunque no estaba recogida en el contrato firmado.
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Málaga-20/02/2018
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Una oficina del Banco Popular. | Imagen: Europa Press.
FACUA Málaga ha conseguido que el Banco Popular devuelva 21.774 euros a un socio por una cláusula suelo que ni siquiera existía en el contrato del préstamo hipotecario.
El socio de FACUA Málaga J.G.P. formalizó en el año 200