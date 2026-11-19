Plus Ultra: FACUA denuncia la negativa de la UE a crear un fondo de garantía para cubrir a los usuarios ante quiebras de aerolíneas
La aerolínea ha anunciado el cierre de todas sus rutas, con excepción de la conexión con Venezuela, en el marco de la entrada de la compañía en un preconcurso de acreedores que la salve del cierre.
FACUA.org
España-19/11/2026
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