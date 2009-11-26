Propuesta para crear un Tribunal europeo especializado en cibercriminalidad
La Eurocámara quiere elaborar una estrategia europea de lucha contra los delitos en Internet por la multiplicación de casos de usurpación de identidad en la red.
FACUA.org
Europa-26/11/2009
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El Parlamento Europeo propuso este miércoles la creación de un Tribunal de Justicia especializado en cibercriminalidad y elaborar una estrategia europea de lucha contra los delitos en Internet en colaboración con los operadores y las asociaciones de usuarios, a la vista de la