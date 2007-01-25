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Protección de Datos denuncia que algunos colegios cuelgan en la puerta del comedor las patologías de sus alumnos

La Agencia detecta irregularidades generalizadas en el tratamiento de datos personales en centros no universitarios.

FACUA.org
España-25/01/2007
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha detectado faltas importantes de seguridad y una situación «general de incumplimiento» en los centros no universitarios de la legislación para la obtención y tratamiento de información personal de

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