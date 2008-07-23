Protección de Datos sanciona, por primera vez, la grabación y posterior difusión de imágenes a través de YouTube
Tras la investigación iniciada de oficio por la AEPD en octubre por la captación y difusión de imágenes de la calle Montera de Madrid.
FACUA.org
España-23/07/2008
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha resuelto el procedimiento, iniciado de oficio el pasado mes de octubre a raíz de las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación, en relación con la captación y posterior difusió