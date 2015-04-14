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Protección de Datos se 'olvida' de publicar durante un año una sanción grave impuesta a ING por 'spam'

La ley obliga a la agencia a publicar en su web sus resoluciones en el plazo de un mes "desde el día siguiente al de su notificación a los interesados".

FACUA.org
España-14/04/2015
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha incumplido durante casi un año con su “obligación de hacer públicas sus resoluciones desde el momento en que han sido notificadas a los interesados”, al no difundir la sanción impuest

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