Protección de Datos se 'olvida' de publicar durante un año una sanción grave impuesta a ING por 'spam'
La ley obliga a la agencia a publicar en su web sus resoluciones en el plazo de un mes "desde el día siguiente al de su notificación a los interesados".
FACUA.org
España-14/04/2015
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha incumplido durante casi un año con su “obligación de hacer públicas sus resoluciones desde el momento en que han sido notificadas a los interesados”, al no difundir la sanción impuest