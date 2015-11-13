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Publicado el auto judicial que llama a casi 4 millones de usuarios a sumarse a la #demandaMovistarFusión

Se abre un plazo de 30 días naturales para que los usuarios se personen en la causa abierta tras la demanda de FACUA y reclamen la devolución del dinero cobrado de más o el pago de compensaciones económicas.

FACUA.org
España-13/11/2015
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Este viernes 13 de noviembre se ha publicado el auto del Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid que llama a casi 4 millones de usuarios a sumarse a la demanda presentada por FACUA-Consumidore

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